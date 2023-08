Atletica, Larissa Iapichino fuori dal podio mondiale nel salto in lungo: le lacrime per il quinto posto e la «consolazione» della vincitrice

Larissa Iapichino si è piazzata quinta nella finale di salto in lungo femminile ai Mondiali di atletica in corso a Budapest. La saltatrice Italiana, figlia d’arte (sua madre è la grande lunghista Fiona May, il padre l’astista ed allenatore Gianni Iapichino) ha saltato 6.82 nel sesto e ultimo salto. Troppo poco per acciuffare il podio, se non la vittoria. Ad imporsi con la misura di 7.14 è stata la serba Ivana Vuleta (7.14), che è andata poi a consolare la collega italiana, in lacrime per essere rimasta fuori dal podio. Dove sono salite invece l’americana Tara Davis Woodhall (argento, 6.91) e la romena Alina Rotaru (bronzo, 6.88).

