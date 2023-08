Il presidente della Federcalcio bacia sulla bocca la calciatrice spagnola dopo la vittoria al Mondiale: è polemica – I video

La centrocampista della squadra campione Jenni Hermoso su Instagram ha messo in chiaro di non aver apprezzato il gesto sul podio: «Non mi è piaciuto»

La Spagna esulta per la vittoria del Mondiale femminile, ma sui social gli utenti insorgono contro il presidente della Federcalcio spagnola, Luis Rubiales. Come immortalato nelle dirette tv, durante la premiazione delle giocatrici spagnole a Sydney – dove le iberiche hanno battuto 1-0 l’Inghilterra – il dirigente ha baciato sulle labbra Jenni Hermoso, una delle veterane della formazione. Dalle immagini si vede infatti la centrocampista sul podio che – dopo aver ricevuto la medaglia dal presidente della Fifa, Gianni Infantino – si dirige verso Rubiales. Quest’ultimo le afferra il viso con entrambe le mani, l’abbraccia e infine bacia, senza consenso, la giocatrice sulla bocca. Un gesto non gradito dalla stessa Hermoso, che in un video girato durante i festeggiamenti negli spogliatoi e postato su Instagram ha detto a chiare lettere di non aver apprezzato. «Non mi è piaciuto», ha detto la spagnola. La 33enne è una delle calciatrici più note della Nazionale femminile, grazie a una carriera di successi lunga quasi due decenni.

Leggi anche: