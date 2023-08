«Sono in Grecia finalmente senza scorta»: scoppia la polemica social sul post di Chiara Colosimo

Qualcuno lo definisce uno scivolone. Lei lo rivendica. La presidente della commissione parlamentare Antimafia, Chiara Colosimo, ha pubblicato su Facebook una serie di foto delle sua vacanza nel Dodecaneso in Grecia, assieme al futuro marito. «Come potrebbero bastare le foto? Per ogni istante vissuto con te. Finalmente una vacanza, finalmente con te. Quasi pronti a ricominciare, pronta al SI!», scrive nella didascalia geolocalizzando le foto nella città di Symi. Poi, come riporta Repubblica, nei commenti ha aggiunto: «Avevo bisogno di qualche giorno senza la scorta». In molti, però, ritengono che si tratti di un’azione poco appropriata per una persona con il suo ruolo e con i rischi a cui è esposta. «Dal 23 maggio ho la scorta, ragazzi bravissimi che però sono sempre con me. Avevo bisogno di qualche giorno sola con il mio futuro marito. Evitate polemiche a prescindere grazie», risponde lei. Per poi far sapere di essere «già al lavoro».

