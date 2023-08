Stupro di Palermo, il minorenne ha confessato. Il gip lo scarcera, e la Procura annuncia ricorso: «Deve restare in carcere»

«C’ero anche io quella notte». Con queste parole il minorenne del gruppo dei sette ragazzi del Foro Italico, accusati di stupro di gruppo ai danni di una 19enne loro conoscente, ha confessato durante l’interrogatorio del gip. Quest’ultimo, dato «l’atteggiamento collaborativo» dell’indagato, ha deciso di disporre la sua scarcerazione e affidarlo a una comunità. Sulla partecipazione del giovane c’erano già pochi dubbi. Nel cellulare di uno degli arrestati, infatti, è stato trovato un video del reato in cui appare chiara la presenza e la violenza efferata del minore. La scarcerazione decisa dal gip è in totale disaccordo con la Procura dei minori. La procuratrice Claudia Caramanna ha annunciato che presenterà ricorso, considerato che si tratta di reati molto gravi che necessitano della misura del carcere. Oltre al fatto che dal video pare che il minore sia stato tra i più violenti del gruppo. Altri tre dei sette giovani arrestati venerdì scorso saranno interrogati nelle prossime ore dal gip. E dovranno spiegare cosa è successo la notte del 7 luglio scorso quando, come ricostruito dalle autorità, hanno violentato a turno la giovane dopo averla fatta ubriacare.

