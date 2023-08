Pakistan, 8 persone intrappolate in funivia: salvati i primi due bambini

Sono stati salvati i primi due bambini dei 6 presenti (insieme a 2 insegnanti), intrappolati da stamattina nella cabina di una funivia che attraversa una profonda valle nel Pakistan nord-occidentale. Lo rende noto il media pakistano Dawn che spiega come il salvataggio sia avvenuto con un elicottero. Nel primo pomeriggio di oggi – martedì, 22 agosto – i funzionari dell’agenzia di soccorso provinciale avevano sospeso le operazioni di salvataggio con il velivolo poiché considerate troppo pericolose. «Non vogliamo mettere in pericolo l’unico cavo dell’impianto che ancora non si è spezzato», avevano riferito. «Abbiamo fornito acqua e cibo alle persone intrappolate e ora stiamo pensando ad altre opzioni». Se la missione con gli elicotteri dovesse fallire, l’amministratore capo del distretto di Battagram, Attaullah Khan, aveva fatto sapere che sarebbero stati «utilizzati i metodi convenzionali di soccorso per evacuare in sicurezza gli studenti e le insegnanti».

I bambini stavano utilizzando la cabinovia per andare a scuola quando, intorno alle 7 ora locale (4 di notte in Italia), un cavo si è rotto a un’altezza di circa 365 metri. L’impianto in questione, operato da privati locali, serve alla popolazione per attraversare un fiume in assenza di un ponte e anche di strade. Il primo ministro pakistano ad interim, Anwaar-ul-Haq, ha definito l’incidente «davvero allarmante» e ha sollecitato che si faccia tutto il possibile per salvare le persone in pericolo. Al momento, però, le operazioni – scrive la Bbc che cita un esperto – sarebbero delicate poiché «il forte vento creato dalle pale degli elicotteri potrebbe indebolire ulteriormente i cavi». Ma non solo: in Pakistan sono le 16.30 circa (ora locale) e sono previste ancora un paio d’ore di luce per portare a termine le operazioni di soccorso.

Foto copertina: BBC/il salvataggio in elicotteri di 8 persone intrappolate in una funivia in Pakistan

