Il gol di Totti 16enne ai Mondiali under 17, il capolavoro 30 anni fa che fece impazzire anche Buffon – Il video

Non aveva compiuto ancora 16 anni, ma il talento di Francesco Totti quel 22 agosto 1993 era già chiarissimo. Trent’anni fa il Pupone si presentò al mondo del calcio davanti a «poche centinaia di fortunati spettatori», ricorda su Twitter il giornalista Giuseppe Pastore. All’Universiade Memorial Stadium di Kobe in Giappone, l’Italia under 17 affrontava il Messico per i Mondiali di categoria. E in quell’occasione Totti da oltre trenta metri insaccò una rete che lasciò di sasso avversari e compagni di squadra. Tra loro un altro predestinato azzurro che lo va ad abbracciare entusiasta, un giovanissimo Gigi Buffon che già difendeva la porta della Nazionale.

