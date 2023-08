Il consigliere presidenziale ucraino Podolyak: «L’eliminazione di Prigozhin è un segnale alle élite russe». Biden: «Non sono sorpreso»

Secondo il consigliere presidenziale ucraino Mykhailo Podolyak, la notizia della presunta morte del capo della Wagner Yevgeny Prigozhin avrebbe un significato tanto preciso quanto «ovvio»: «Putin non perdona nessuno». Lo ha scritto su X, dove ha aggiunto: «Lui aspettava il momento. È ovvio che Prigozhin avesse firmato una speciale condanna a morte per sé nel momento in cui ha creduto alle bizzarre garanzie di Lukashenko e all’altrettanto assurda parola d’onore di Putin. L’eliminazione dimostrativa di Prigozhin e del comando Wagner due mesi dopo il tentativo di golpe è un segnale di Putin alle élite russe in vista delle elezioni del 2024. Attenzione! La slealtà equivale alla morte». Il riferimento è alla clamorosa insurrezione (fallita) dello scorso 24 giugno. Ma la notizia riguardo l’aereo precipitato oggi, 23 agosto, nella regione di Tver in Russia non fa parlare solo l’Ucraina: a detta della Casa Bianca, la scomparsa del fondatore della Wagner «non sarebbe una sorpresa». Lo ha affermato in una nota la portavoce del Consiglio di sicurezza nazionale, Adrienne Watson, dopo aver «visto le notizie». A stretto giro è intervenuto il presidente Usa Joe Biden: «Non sono sorpreso. Non c’è molto di quello che accade in Russia che non abbia dietro Putin. Ma non so molto al riguardo».

