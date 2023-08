Cosa sappiamo della morte di Yevgeny Prigozhin: dal mistero dei voli alla vendetta di Putin, progettata da tempo

Yevgeny Prigozhin è morto a due mesi esatti dal mancato golpe su Mosca. Alle ore 18.22 di Mosca il suo jet privato L’Embraer Legacy 600 con numero di RA-02795 in volo da Mosca a San Pietroburgo è precipitato nella regione di Tver, vicino al villaggio di Kuzhenkino, trecento chilometri a Nord-Ovest della capitale. Abbattuto dalla contraerea russa, ha accusato Greyzone, canale Telegram vicino alla compagnia Wagner con tanto di video. Secondo quanto analizzato dal consulente militare del servizio russo della Bbc, Pavel Aksenov l’aereo con a bordo Prigozhin ha acceso il trasponder già in volo. Flightradar ha registrato il volo dalle 17:59 alle 18:11, ora in cui ha perso il segnale. Secondo il Financial Times sarebbe stato abbattuto dal sistema missilistico antiaereo russo.

Il mistero dei voli

L’Agenzia per il trasporto aereo Rosvatsja a confermare sin da subito la presenza del leader nella lista dei dieci passeggeri e con lui di Dmitrij Utkin, fondatore e comandante della compagnia. Resta da chiarire chi fosse a bordo degli altri voli riconducibili alla Wagner, tre – secondo quanto definito oggi dal Corriere della Sera – arrivati all’aeroporto di Ostafevo, a Sud di Mosca. Ieri si è parlato di un secondo volo che sorvolava l’area nello stesso tempo di percorrenza di quello precipitato e che sarebbe poi atterrato, senza danni, in un aeroporto vicino Mosca. A riferirlo era stato il canale Telegram Grey Zone. «Non sono sorpreso. Non c’è molto di quello che accade in Russia in cui Putin non sia dietro», ha dichiarato ieri Joe Biden. Il Cremlino è rimasto invece in silenzio, senza commenti ufficiali. Il capo di Stato, Vladimir Putin, al momento dell’incidente aereo era impegnato nella cerimonia di commemorazione della battaglia di Kursk.

La vendetta di Putin pianificata da tempo

Oggi Repubblica spiega che in realtà Putin aveva progettato la sua vendetta da tempo. Inizialmente distruggendo la figura anti-sistema di Prigozhin, diffondendo video e foto della sua lussuosa villa a San Pietroburgo, nonché i suoi travestimenti. Poi sono stati annullati i contratti milionari alla società di catering Concord. Anche i mercenari erano oramai senza più protezioni, con poche armi, costretti all’esilio in Bielorussia o alla sottomissione al ministero della Difesa durante le missioni in Africa. L’incidente aereo con dentro tutto il gotha della Wagner è stato solo l’atto finale.

