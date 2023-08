Morto Prigozhin, ecco il momento del disastro aereo: avaria, bomba o missile? – Il video

Una serie di video che circolano su canali Twitter e Telegram mostrano chiaramente il momento in cui il veilvolo Embraer Legacy 600 perde quota nella regione di Tver, in Russia, fino a schiantarsi inesorabilmente al suolo. A bordo ci sarebbero state 10 persone, tutte morte: fra queste, secondo l’agenzia del trasporto aereo russo Rosaviatsiya, anche il capo della milizia Wagner Yevgeny Prigozhin. Secondo un canale vicino al Gruppo, Grey Zone, a provocare lo schianto sarebbero state due raffiche della contraerea russa. Ma notizie certe, al momento, non ve ne sono. Che si sia trattato di colpi terra-aria, di un esplosivo collocato a bordo o ancora di un’avaria, appare chiaro tuttavia che il boss della Wagner sia morto insieme probabilmente ad alcuni suoi stretti collaboratori. Si tratterebbe della vendetta «fredda» che si prevedeva sarebbe presto o tardi arrivata di Vladimir Putin contro l’uomo che ha osato sfidarlo pubblicamente, mettendo a repentaglio lo scorso 24 giugno l’intero sistema di potere da lui costruito in 20 anni all guida della Russia.

