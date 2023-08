Prigozhin, Zelensky si smarca: «Sanno tutti chi è stato, noi non c’entriamo nulla»

«Noi non c’entriamo niente, tutti sanno chi è il responsabile». È questo il primo commento di Volodymyr Zelensky, riportato da Ukrainska Pravda, sull’aereo precipitato ieri in Russia e su cui era a bordo anche il capo della Wagner Yevgeny Prigozhin. La morte di Prigozhin appare quasi scontata, anche se il Cremlino non ha rilasciato alcun commento né una conferma ufficiale (i media russi però hanno confermato la morte del fondatore della Wagner). Oggi Vladimir Putin è intervenuto in collegamento video alla giornata conclusiva del vertice dei Brics a Johannesburg ma non ha menzionato l’incidente aereo avvenuto ieri in Russia. Le parole di Zelensky sembrano invece fare eco a quanto detto già ieri dal presidente americano Joe Biden. «Ancora non so molto al riguardo, ma non sono sorpreso. Non c’è molto di quello che accade in Russia che non abbia dietro Putin», ha commentato ieri l’inquilino della Casa Bianca. Ed è della stessa idea anche Annalena Baerbock, ministra tedesca degli Esteri. «Ancora non è chiaro, ma quello che sappiamo è che da almeno un anno mezzo il Cremlino ci mente sempre – ha commentato Baerbock in conferenza stampa -. E quindi non è un caso se tutto il mondo guarda subito al Cremlino quando un ex fidato di Putin finito in disgrazia cade letteralmente dal cielo, due mesi dopo aver provato a fare una rivolta».

