Fratelli d’Italia, Arianna Meloni è la nuova responsabile del tesseramento e della segreteria politica

È tempo di aggiustamenti tra le fila di Fratelli d’Italia. Nelle scorse settimane la premier Giorgia Meloni ha dato il compito a Giovanbattista Fazzolari, sottosegretario all’attuazione del programma, di tenere allineata e coordinata la comunicazione fra gli uffici della presidenza del Consiglio, del governo e delle sedi di FdI. Nessuna nomina formale. Piuttosto, come viene definita in ambienti di Palazzo Chigi, una «questione organizzativa interna», raccontata oggi in un articolo di Simone Canettieri sul Foglio. Tra le novità principali della riorganizzazione del partito c’è l’affidamento del dipartimento Adesioni e della Segreteria politica ad Arianna Meloni, sorella della premier. «Di fatto si tratta di una ufficializzazione di un ruolo che Arianna stava già svolgendo da tempo a via della Scrofa – spiega a LaPresse Giovanni Donzelli, deputato e responsabile organizzazione del partito -. Il ruolo nuovo di Arianna è il tesseramento, un ruolo importante e pesante».

La responsabilità affidata ad Arianna Meloni non è l’unica novità interna a FdI. A cambiare è anche la responsabile del dipartimento Immigrazione del partito, di cui si occuperà Sara Kelany, deputata alla prima esperienza in parlamento, figlia di padre egiziano e madre italiana. Sul sito di Fratelli d’Italia viene precisato che «prossimamente verranno istituiti nuovi dipartimenti aggiuntivi e verranno strutturati i dipartimenti sopra elencati con viceresponsabili e dirigenti». Tutto nasce da una necessità: adeguare la struttura di FdI a una realtà più articolata e complessa, ora che il partito si ritrova a essere la prima forza di governo. Dal primo settembre c’è un altro cambio di poltrone che interessa da vicino la premier: Mario Sechi, attuale capo ufficio stampa di Palazzo Chigi, lascerà Roma per diventare il nuovo direttore di Libero. Il nome del suo successore non è ancora stato reso noto.

Credits foto: ANSA/Ettore Ferrari | La premier Giorgia Meloni e il sottosegretario Giovanbattista Fazzolari al Senato (14 dicembre 2022)

