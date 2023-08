No! Questa foto non celebra le bombe atomiche in Giappone

Circola da diversi anni una foto dove si vedono delle persone vestite in abiti da cerimonia che tagliano una torta a forma di fungo atomico. Secondo la narrazione errata con cui diversi utenti continuano a condividerla (per esempio qui), si tratterebbe di «potenti del mondo» che celebrano l’anniversario delle bombe atomiche in Giappone, quelle sganciate a Hiroshima e Nagasaki rispettivamente il 6 e 9 agosto 1945, ponendo fine alla Seconda guerra mondiale. Vediamo invece qual è il reale contesto.

Per chi ha fretta:

Le condivisioni che contestualizzano in maniera errata l’immagine parlano di evento in cui si celebrano le bombe atomiche in Giappone.

L’immagine è autentica, ma ritrae L’ammiraglio William Blandy che celebra il 7 novembre 1946, assieme alla moglie, i test atomici nell’isola di Bikini.

La foto è nota per aver generato delle polemiche quando venne pubblicata per la prima volta dal Washington Post, per tanto il contesto originale è certificato da quasi 80 anni.

Analisi

La foto viene accompagnata generalmente dalla seguente didascalia, volta a sostenere che l’immagine celebra le bombe atomiche in Giappone:

Scatti di storia passata futura

5 novembre 1946: I Padroni del Mondo celebrano l’anniversario dell’esplosione nucleare delle due bombe atomiche sganciate nel 1945 sul Giappone, e i test atomici “Crossroads” all’atollo di Bikini.

Memories from the future

Un testo simile circolava già nel 2022:

Altre immagini si limitano al collegamento con il Giappone:

Stanno celebrano (anche) l’anniversario delle bombe atomiche in Giappone?

Dunque la narrazione corrente affianca al contesto reale, quello della celebrazione dell’Operazione Crossroads, anche l’anniversario delle bombe su Hiroshima e Nagasaki. Questa aggiunta non è dimostrata, oltre a non avere senso, visto che la data dello scatto (7 novembre 1946; 5 novembre secondo altre fonti) non corrisponde con quella delle due atomiche sganciate in Giappone (6 e 9 agosto 1945).

Del resto conosciamo molto bene il contesto in cui apparve per la prima volta l’immagine, perché fin da allora fu oggetto di accese polemiche. La foto venne pubblicata da Washington Post il 7 novembre 1946, col titolo, che riportiamo in lingua originale, «Salute to Bikini». Ritrae effettivamente l’ammiraglio William Blandy (responsabile dell’Operazione Crossroads) assieme alla moglie mentre tagliano una torta a forma di fungo atomico. Probabilmente lo scatto avvenne due giorni prima.

Il 10 novembre il reverendo Arthur Powell Davies si scaglio contro quella immagine, con un sermone pubblicato dalla rivista Time col titolo Lest the Living Forget, dove il religioso espresse il suo disgusto – condiviso da buona parte dell’opinione pubblica – verso tutto ciò che rappresentava la bomba atomica creata da Robert Oppenheimer. Tutto questo passò alla storia come la «atomic cake controversy», che prosegui tra varie sfaccettature attraverso i giornali dell’epoca.

Conclusioni

È vero che l’immagine in oggetto ha suscitato polemiche anche alla luce dell’ancora recente sgancio delle bombe atomiche in Giappone; ma se da un lato sappiamo che l’immagine ritrae i festeggiamenti per la buona riuscita di test atomici nell’atollo di Bikini; dall’altro non vi sono prove che i personaggi ritratti volessero celebrare anche i bombardamenti a Hiroshima e Nagasaki.

