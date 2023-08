Il violento intervento dei gendarmi francesi contro una famiglia ivoriana sul treno verso l’Italia – Il video

Un pattuglia della polizia francese è intervenuta alla stazione di Breil ieri – mercoledì, 23 agosto – sul treno Ventimiglia-Cuneo per far scendere da un vagone una famiglia di ivoriani: una donna incinta, un uomo e un bambino di un anno. L’intervento della gendarmerie francese, violento e spropositato, e ripreso con gli smartphone dai presenti, tra cui un insegnante e giornalista della Guida di Cuneo, ha suscitato l’indignazione degli stessi passeggeri del convoglio. «Eravamo tutti sconvolti. Abbiamo iniziato a urlare di smetterla. Ma non si fermavano. La donna piangeva, con lei il bambino. Non ho mai visto nulla del genere, scene non accettabili in un Paese democratico», ha detto il giornalista a La Stampa. Nel filmato si sentono le urla della madre e il pianto disperato del piccolo. La famiglia ivoriana – che ha detto di essere in possesso di documentazione della Croce Rossa per andare in Italia – è stata poi fatta scendere a forza dai gendarmi alla stazione di Breil, in Francia.

