Telelombardia, il commento choc di Furini: «Lukaku è un n******o». Ravezzani lo espelle dalla trasmissione

«Lukaku è un n******o». Questa la frase choc pronunciata dal giornalista Luigi Furini durante un programma di calcio in onda su Telelombardia. Furini, per via della sua resistenza nel non scusarsi, è stato espulso pochi minuti dopo dalla trasmissione. Una frase razzista, riferisce la testata Sportface, che il direttore della emittente, Fabio Ravezzani ha subito condannato sia in diretta che su Twitter. «Sulle parole a sfondo razzista non si scherza (indipendentemente dall’etimologia). Non accettiamo sbagli o fraintendimenti. E le scuse tardive non bastano. Spiace che sia incappato in un errore così grave un collega come Furini. Inevitabili provvedimenti immediati», ha dichiarato.

Lukaku verso la Roma

Intanto secondo quanto riporta il Corriere dello Sport Dan Friedkin questa sera ha incontrato Todd Boehly, presidente del Chelsea. I due patron si sono visti nella pancia dello Stamford Bridge e hanno parlato dell’affare Lukaku. Con loro anche Ryan Friedkin, vicepresidente e figlio del magnate texano, e Tiago Pinto, il general manager portoghese. La dirigenza giallorossa è volata a Londra nel pomeriggio per cercare di chiudere l’affare e rientrare domani nella Capitale con il sì del Chelsea per il prestito del campione.

