Pugno chiuso e t-shirt con falce e martello: Totò Cuffaro intona Bella Ciao per «protesta contro Putin» – Il video

T-shirt rossa con tanto di scritta Cccp e falce e martello e pugno chiuso alzato. Così Totò Cuffaro è stato ripreso mentre cantava la canzone simbolo della Resistenza partigiana anti-fascista, Bella ciao, circondato ieri sera 24 agosto da dirigenti e simpatizzanti democristiani che si sono ritrovati in una festa in un lido dell’Addaura, a Palermo. Tra i presenti anche la vice presidente del partito Francesca Donato. Una performance insolita quella del segretario nazionale della Dc. Il motivo? «Una protesta contro Vladimir Putin e la guerra in Ucraina», dichiara Eleonora Gazziano, dirigente del partito che ha filmato in diretta Cuffaro e ha postato il video su Instagram. Lo scorso maggio era diventato virale l’epic fail di Cuffaro che, tentando di citare Martin Luther King, disse: «I am a drink». La gaffe era andata in onda su TvEuropa, una tv locale che ha sede a Canicattì, dove l’ex presidente della Regione aveva parlato a margine di un incontro con il candidato sindaco democristiano di Ravanusa, Salvatore Pitrola.

