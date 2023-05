L’epic fail di Totò Cuffaro. Cita Martin Luther King ma inciampa sull’inglese: «I am a drink» – Il video

Ci sono frasi che hanno cambiato la storia, e che ancora oggi rappresentano fonte d’ispirazione. A patto che vengano citate correttamente, certo. Una di queste è certamente il celebre motto di Martin Luther King: «I have a dream» («Io ho un sogno»). In cerca di rilancio politico, l’ex presidente della Regione Sicilia Totò Cuffaro ha riproposto a modo suo le quattro parole-manifesto del leader del movimento per i diritti civili degli afroamericani. Ed ecco che, complice un inglese non proprio oxfordiano, il motto «I have a dream» si è trasformato nel vagamente assonante «I am a drink», ovvero «Io sono un drink». La gaffe è andata in onda su TvEuropa, una tv locale che ha sede a Canicattì, dove l’ex presidente della Regione ha parlato a margine di un incontro con il candidato sindaco democristiano di Ravanusa, Salvatore Pitrola. «We have a drink – ha proseguito senza tema di smentita Cuffaro-: un sogno di fare un grande partito di idee e valori, con tante idee e tanti giovani». La fantasiosa traduzione, catturata in video, ha presto fatto il giro dei social scatenando l’ilarità degli utenti.

