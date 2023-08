È morto Bray Wyatt, lutto nel wrestling: l’ex campione della WWE colpito da un infarto a 36 anni

È morto a 36 anni il lottatore di wrestling Bray Wyatt, nome d’arte di Windham Rotonda, personaggio famosissimo della Wwe di cui era stato campione nel 2017. A confermare la scomparsa di Wyatt è stato l’ex wrestler statunitense Paul Michael Levesque, noto nell’ambiente della lotta come Triple H. In un tweet ha spiegato: «Ho appena ricevuto una chiamata dal Hall of Famer della WWE Mike Rotunda che ci ha informato della tragica notizia che il membro a vita della nostra famiglia WWE Windham Rotunda, noto anche come Bray Wyatt, è morto improvvisamente nella giornata di oggi». Ai fan Triple H ha quindi chiesto di rispettare la privacy della famiglia. Wyatt lascia due figlie avute dall’ex moglie Samantha Rotunda, e altri due bambini avuti dall’attuale compagna, Jojo Offerman.

È stato poi il giornalista Sean Ross Sapp di Fightful.com ad aggiungere alcuni dettagli sulle cause della morte di Wyatt: «Mi è stato dato il permesso di rivelare che all’inizio di quest’anno Windham Rotunda (Bray Wyatt) ha contratto il Covid e che questo gli aveva provocato un problema cardiaco». Nel tweet, Ross Sapp spiega che Wyatt aveva fatto progressi dopo essersi ammalato e sembrava riuscire a recuperare: «Purtroppo però oggi ha avuto un infarto ed è venuto a mancare».

