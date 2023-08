Dopo il caldo record arrivano temporali e grandinate, allerta arancione in Lombardia: le previsioni sul crollo termico anche a Sud

Il caldo record cede il passo al maltempo, mentre agosto volge al termine: già da oggi, 26 agosto, le regioni del Nord sperimenteranno piogge e temporali. Il Dipartimento della Protezione Civile ha diramato l’allerta meteo arancione e gialla per le regioni del Nord, mentre da domani – domenica 27 agosto – le città italiane con il bollino rosso scenderanno da 18 a 8. Un calo drastico, dai 10 ai 12 gradi, avverrà nelle regioni settentrionali, che dal pomeriggio saranno interessate dal passaggio di una perturbazione atlantica. Il cambiamento sarà drastico per la Lombardia settentrionale, per la quale è diramata allerta arancione. Allerta gialla sul resto della regione così come in Piemonte, Valle d’Aosta e Alto Adige. Potrebbe addirittura nevicare sull’arco alpino sopra i 2.500 metri. Nelle regioni centro-meridionali il fine settimana sarà ancora molto caldo, ma la perturbazione scenderà progressivamente verso la parte bassa della Penisola.

Gli effetti collaterali del grande caldo

«Il grande caldo degli ultimi giorni ha accumulato una grande quantità di energia. — ha spiegato al Corriere della Sera Secondo Barbero, direttore generale di Arpa, l’agenzia regionale per la protezione ambientale —. E con lo scontro tra l’aria calda e quella più fresca, in arrivo dalle Isole britanniche, si possono determinare forti episodi di maltempo. Saranno piogge diffuse e persistenti e su aree vaste che potranno portare ad accumuli di pioggia importanti».

Il ciclone è stato ribattezzato nel Regno Unito ‘tempesta Betty’. Punterà dritto al Mar Ligure, in questo momento molto caldo: Antonio Sanò, fondatore del sito www.iLMeteo.it, ha confermato a Repubblica il rischio che il ciclone in arrivo si trasformi in Uragano. Sono attese precipitazioni a tratti molto abbondanti in provincia di Novara, Varese, Lecco, Como, Vercelli, in serata pure a Torino e Milano. L’inizio della settimana prossima vedrà la discesa del ciclone nel Centro-Nord: già da lunedì 28 si manifesteranno piogge battenti al Nordest e al Centro (specie su Toscana, Umbria e Lazio). Successivamente, le regioni interessate dalla pioggia saranno le adriatiche centrali, localmente la Campania, la Sardegna e la Calabria. Entro mercoledì 30 il ciclone avrà abbandonato l’Italia, e portato via con sé il caldo africano: le temperature massime potranno calare addirittura di venti gradi rispetto ai giorni scorsi.

Leggi anche: