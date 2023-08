Ruba l’auto dei vigili e si dà alla fuga, l’inseguimento folle in taxi tra le strade di Roma: «Sembrava indemoniata»

Erano impegnati nei controlli contro i tassisti abusivi i due agenti della polizia locale di Roma che sono stati derubati della loro auto e sono stati costretti a inseguirla a bordo di un taxi. I due vigili del Gruppo pronto intervento traffico si trovavano in piazza dei Cinquecento, davanti alla stazione Termini, dove erano impegnati a compilare un verbale, quando una donna è riuscita a infilarsi nella loro auto civetta, quindi senza contrassegni della polizia locale, ed è scappata via. I due agenti si sono infilati nel primo taxi libero che hanno trovato e hanno ordinato al tassista di inseguire l’auto, come in una scena da film, racconta Il Messaggero. La radio era rimasta a bordo dell’auto, così i vigili si sono dovuti attaccare ai loro telefonini per avvertire i colleghi del furto. L’allerta è arrivato alla centrale operativa da cui è stato possibile rintracciare l’auto con la geolocalizzazione.

Alla caccia, oltre alla polizia locale, si è aggiunta anche quella di Stato. L’auto è stata intercettata mentre andava verso San Basilio, i vigili l’hanno seguita lungo la Nomentana, dove un agente in moto è stato anche speronato dalla donna in fuga cadendo rovinosamente. L’inseguimento è andato avanti fino a piazza Sempione, dove finalmente è stata bloccata l’auto con la donna. A quel punto però il lavoro dei vigili non è diventato più semplice, con la donna che ha provato a resistere, ferendo anche un paio di agenti. «Sembrava indemoniata», hanno raccontato alcuni testimoni. La donna sarebbe originaria di Spoleto, in Umbria, avrebbe circa 30 anni e secondo i vigili non è sembrata lucida: arrivata al Comando, la donna si sarebbe anche messa a fare delle flessioni. Alla fine è stata fermata con l’accusa di rapina, lesioni e resistenza a publico ufficiale, in attesa dell’esito delle verifiche sulla sua salute mentale.

