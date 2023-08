Inizia il travaglio in aereo, ma non ci sono medici. Così i passeggeri aiutano la mamma a partorire – Il video

Una volta atterrato l’aereo, la bambina e la mamma sono state portate in ospedale per gli accertamenti. La piccola è risultata in buona salute

Non c’erano medici sul volo interno della Kbz che lo scorso 24 agosto era da poco decollato dallo scalo di Tachileik, in Myanmar. E così sono stati i passeggeri ad aiutare una donna che stava per partorire. Il travaglio è durato circa 20 minuti e si è concluso con successo: la bambina è nata in buona salute, così come risultato poi dagli esami fatti sulla piccola e sua madre quando, una volta atterrati, sono stati rimandati in ospedale a Tachileik.

Leggi anche: