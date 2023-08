Castel San Pietro Terme, Martina Pelosi ritrovata vicino al cimitero: la 51enne era in stato confusionale e disidratata

È stata ritrovata nella zona del cimitero di Castel San Pietro Terme dal marito. Martina Pelosi, la 51enne titolare di un negozio di giochi, era sparita venerdì 25 agosto dal paese del Bolognese e ritrovata nella notte tra lunedì e martedì in stato confusionale e disidratata. Portata all’ospedale Maggiore di Bologna, Pelosi avrebbe avuto una sorta di amnesia temporanea. La donna, che il pomeriggio di venerdì sarebbe uscita per comprare dei fiori, non sapeva – scrive il Corriere di Bologna – come rientrare a casa e non è stata in grado di spiegare come ha passato le ore in cui era irrintracciabile. Il compagno, il giorno della scomparsa, aveva trovato il cartello “Torno subito” appeso alla porta del negozio; la 51enne si era allontanata senza portare con sé il cellulare. Presentata la denuncia ai militari, erano scattate le indagini e l’appello del Comune di Castel San Pietro. Nella notte, la svolta: «Martina è stata ritrovata, sta bene e ne siamo tutti felici», ha scritto su Facebook il Municipio del Paese in provincia di Bologna.

