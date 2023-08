La 13enne Benedetta Cristofani è stata ritrovata a Roma

Sta bene ed è in buone condizioni di salute Benedetta Cristofani, la ragazzina di 13 anni scappata 5 giorni dalla casa famiglia che la ospitava nei dintorni di Tarquinia. La piccola si sarebbe allontanata con un trolley e dopo essere salita su un pullman avrebbe fatto perdere le sue tracce gettando nella disperazione suo padre, Roberto, che in questi giorni ha rivolto diversi sui giornali. Benedetta, riferisce Repubblica, in questo momento si troverebbe dai carabinieri della Cecchignola, insieme alla madre. La ragazzina avrebbe passato gli ultimi giorni al Laurentino 38, da una famiglia di amici che ha spesso ospitato la giovane anche in passato. Benedetta dallo scorso aprile era stata affidata al padre Roberto, ma in più occasioni era fuggita. Per questo motivo, spiega il quotidiano, era stata collocata in una casa famiglia del IX municipio.

