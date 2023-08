Stupri di Caivano, indagati due maggiorenni per le violenze alle due bambine: hanno 18 e 19 anni

Hanno 18 e 19 anni i primi due indagati dalla procura di Napoli Nord per i presunti stupri avvenuti al Parco Verde di Caivano, in provincia di Napoli, nei confronti di due cuginette di 10 e 12 anni. I due al momento sarebbero a piede libero. Ai due sono stati sequestrati gli smartphone, nei quali gli inquirenti cercano ulteriori dettagli tra chat e possibili video e foto sulle presunte violenze. Al 19enne denunciato sarebbe contestato un episodio di abusi che sarebbe avvenuto dopo un contatto via social. Il ragazzo non sarebbe legato a contesti criminali della zona. L’inchiesta della procura si sta svolgendo in parallelo con quella della procura minorile, che si sta occupando degli indagati minorenni, di cui al momento non è ancora stato chiarito il numero. Stando a indiscrezioni al momento non confermate, il numero di ragazzini coinvolti negli episodi di violenze sessuali sarebbero numerosi.

