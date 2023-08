Arisa e Madame, il botta e risposta social: «Non mi rispondi da mesi», «Ti porto fuori a cena e ti bacio»

Ieri Arisa aveva fatto esplodere il web dopo la pubblicazione di una foto senza veli in cui dichiarava aperte le candidature per un partner, e annunciava di star valutando «proposte di matrimonio». Per il momento nessun anello in vista, ma un invito a cena sembrerebbe averlo rimediato, e proviene da Madame. Si tratta dell’imprevisto esito di uno scambio piccato, almeno da parte di Arisa. La quale aveva risposto al commento in cui la cantante vicentina le dichiarava il suo amore rimbeccandola: «Ti scrivo da mesi e non mi rispondi mai, strano modo di amare». Madame ha però incassato il colpo senza permalosità, smorzando quello che avrebbe potuto presto trasformarsi in litigio. «Dopo il forum ti offro una cenetta chic così parliamo dal vivo», ha ribattuto, riferendosi al live milanese fissato per il prossimo 21 ottobre. Per poi aggiungere: «Vestiti elegante, ti bacio. E continuo segretamente ad adorarti». Al momento Arisa non ha risposto all’audace invito. Ma non è escluso che la cena avrà realmente luogo: magari le due si sono accordate in privato, nascoste agli occhi dei follower. Sempre che Madame, questa volta, non l’abbia lasciata con la spunta blu.

