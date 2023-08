Arisa posa nuda su Instagram: «Valuto proposte di matrimonio da soggetti sani e a cui piaccia solo l’organo sessuale femminile»

Arisa si mette a nudo. Ma non solo metaforicamente. Con un post su Instagram la cantante ha fatto sapere di valutare «proposte di matrimonio». Ma solo da «soggetti sanissimi, max 45 anni, economicamente autosufficienti e a cui piaccia solo e da matti l’organo sessuale femminile, in particolare il mio». E che voglia, inoltre, «svegliarsi con Rosalba Pippa al mattino e aiutarla a vivere una vita piena, felice e soddisfacente, in completa armonia con Arisa, suo alter ego artistico». In cambio, si legge nel post, «si offre «“verità, corpo, anima, cervello” fedeltà se meritata e ottima cucina. Qualche sbalzo d’umore ma tutto risolvibile con un abbraccio e con la buona fede. Solo intenzioni serie», conclude Arisa. Nelle storie, inoltre, la cantante di Sincerità chiede ai suoi followers di inviare una «lettera di presentazione, profilo Ig e numero di telefono». I’s not a joke!, promette.

