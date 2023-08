Spagna, risate e cori «bacio bacio» sul bus delle calciatrici dopo la finale. Ecco il video che scagionerebbe Luis Rubiales dalle accuse

Il numero 1 della Real Federación Española de Fútbol Luis Rubiales ha presentato alla Fifa un video che lo «scagionerebbe» dalle accuse montante a dismisura negli ultimi 10 giorni di aver costretto la calciatrice Jenni Hermoso ad un bacio sulla bocca contro la sua volontà, dopo la vittoria della squadra ai Mondiali di calcio femminile. Il documento video presentato rientra nella strategia difensiva di Rubiales nel procedimento in cui è accusato di aver violato le norme Fifa su «fair play, lealtà e integrità» (è stato per il momento sospeso). Nel filmato, girato sul pullman della squadra poco dopo il termine della finale vinta, si vede la calciatrice commentare con le sue compagne di squadra il bacio, ridendo e scherzando sull’accaduto. Un momento di ilarità che, secondo Rubiales, potrebbe essere utile per smentire la versione data dalla donna dopo che è divampata la polemica: «Non mi è piaciuto», aveva dichiarato pochi giorni dopo la giocatrice. Nel video, pubblicato dal quotidiano El Espanol, si sente Hermoso paragonare il suo bacio a quello celebre tra il portiere spagnolo Iker Casillas e la fidanzata Sara Carbonero, scambiato dopo la vittoria della Coppa del Mondo 2010. «Non lo avete visto quando mi ha baciata?» rimarca, ridendo, la calciatrice alle sue compagne di squadra. «Eccitato, è venuto e mi ha preso così». Quando sul mezzo sale lo stesso Rubiales, le compagne di squadre non stanno più nella pelle e iniziano a intonare «bacio, bacio, bacio». Un’atmosfera che pare ben diversa da quella gelida calata sul presidente della Rfef nei giorni seguenti.

Leggi anche: