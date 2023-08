La tromba d’aria a Jesolo travolge la spiaggia, il vento fa volare lettini e ombrelloni – Il video

Il maltempo del nord ha provocato danni da più parti in questi giorni. Nella notte di martedì si è abbattuta una pesante tromba d’aria a Jesolo che ha scaraventato via tantissime attrezzature dei lidi. Circa 80 metri di spiaggia sono stati devastati. Al momento, non risultano persone ferite, grazie anche l’orario della tempesta arrivata verso le 3 di notte. La tromba d’aria è durata poche decine di secondi, che si sono però rivelati particolarmente violenti. Le telecamere di videosorveglianza dell’area hanno ripreso quanto accaduto. Dai filmati disponibili si vedono lettini, ombrelloni e tavolini volare via tra la sabbia.

I danni a Riviera Levante

Il più colpito è stato lo stabilimento balneare Riviera Levante con 120 piazzole. Il titolare dello stabilimento Stefano Miozzo ha iniziato la conta dei danni. «Abbiamo toccato con mano i danni registrati dalla costa e quindi le attività che vi operano. Non ci voleva. Il mare purtroppo ha investito zone che già avevano fatto i conti con il maltempo e che sono storicamente soggette a questi eventi. Garantiremo i servizi spiaggia fino alla conclusione dell’estate», ha dichiarato il sindaco di Jesolo, Christofer De Zotti, che ha effettuato un sopralluogo nelle scorse ore.

