Visibilia, la Consob e «l’operazione trasparenza» sulle quote di Ruffino: «Scambi intensi negli ultimi 2 mesi, omesse tutte le comunicazioni»

Tra giugno e luglio 2023 gli acquisti da parte di Luca Giuseppe Reale Ruffino sono state intense, secondo la Consob che ha diffuso i primi risultati dalla propria attività di vigilanza sulle operazioni fatte dal presidente e amministratore delegato di Visibilia, morto lo scorso 5 agosto. Dalla «operazione di trasparenza su internal dealing e azionariato» che Consob ha deciso di fare, emerge che Ruffino al 17 luglio risultava detenere il 21,31% di Visibilia e la quantità cumulata con Sif Italia era del 71,33%. Un anno prima, a settembre 2022 Consob spiega che Ruffino deteneva solo l’1,7%. Negli ultimi due mesi prima di morire, le operazioni di acquisti quindi si sono intensificate, e dopo l’attività di vigilanza della Consob è emerso che tutte le operazioni sono state omesse dalla comunicazione. La comunicazione pubblica di Consob è spiegata dall’organo di vigilanza «considerato che le informazioni non comunicate da Ruffino non risultano essere in possesso» di Visibilia. E non essendo state comunicate finora pubblicamente «possono pregiudicare l’ordinario svolgimento delle negoziazioni delle azioni emesse da Visibilia Editore e l’integrità del mercato».

Quelle diffuse da Consob in parte sono informazioni già emerse dal lavoro della procura di Milano che indaga dopo il suicidio del manager 60enne. Un gesto considerato «inspiegabile» dai famigliari. Il sospetto degli inquirenti è che il suicidio di Ruffino sia legato alla sua scelta di investire nel salvataggio di Visibilia. Come riporta Ansa, il manager sarebbe apparso particolarmente turbato dopo che nell’udienza civile del 22 giugno, sulla causa intentata dai soci di minoranza contro la vecchia gestione di Visibilia, gli inquirenti avevano depositato due relazioni di Nicola Pecchiari, commercialista e docente della Bocconi, nelle quali il consulente dei pm aveva dato conto di «bilanci inattendibili», «irregolarità» finanziarie «estremamente significative», di un deficit «occultato» dagli ex vertici, ma anche di un valore del cosiddetto «avviamento» della società pari a zero. Con possibili riflessi pure sul piano industriale proposto dalla nuova gestione.

