Incidente ferroviario a Brandizzo, la croce sulla rotaia: l’ultimo post di una delle vittime – Il video

Neanche 20 ore fa Michael Zanera, 34 anni, uno dei cinque operai morti dopo essere stati travolti da un treno regionale senza passeggeri vicino alla stazione di Brandizzo, sulla linea Milano-Torino, aveva pubblicato un video su TikTok con una croce infuocata nella saldatura di una rotaia. «È la prima volta che mi succede che mentre saldo la rotaia mi esce un crocifisso. Dio mi vuole dire qualcosa sicuramente, nonostante lo richiami tutti i giorni ultimamente perché non è un bel periodo per me», ha scritto nel video. Zanera lavorava, come i colleghi, per la Sigifer srl, che ha sede a Borgo Vercelli e opera nel settore dell’armamento ferroviario. Le vittime, morte sul colpo a causa del forte impatto, sono state tutte identificate. E in mattinata, sul luogo dell’incidente sono arrivati il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, e il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, che ha dichiarato: «È una tragedia immane, inaccettabile, cinque vittime tutte piemontesi che ieri si erano recati al lavoro per dare un futuro alle proprie famiglie. Morire sul lavoro è sempre qualcosa che non possiamo accettare».

