Incidente ferroviario, Mattarella in arrivo a Brandizzo: «Morire sul lavoro è un oltraggio ai valori della convivenza» – Il video

L’arrivo del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel piazzale antistante alla stazione di Brandizzo è atteso da una folla di residenti, raccoltisi dietro le transenne. A poche decine di metri, nelle prime ore del 31 agosto, cinque operi sono morti mentre lavoravano alla sostituzione di alcune rotaie, travolti da un treno regionale. Il capo dello Stato aveva già in programma una visita in Piemonte. Questa mattina, infatti, è intervenuto a un evento del Comune di Torre Pellice, organizzato in memoria di Altiero Spinelli. Prima di entrare nel merito della commemorazione, Mattarella ha ringraziato il sindaco per aver previsto un minuto di silenzio in onore dei lavoratori deceduti nell’incidente ferroviario. E ha aggiunto: «Tutti abbiamo pensato come morire sul lavoro sia un oltraggio ai valori della convivenza. Questo ci ricorda quanto sia importante la tutela del lavoro e della sua sicurezza». Dopo aver lasciato il paese che si trova nelle Valli valdesi, alle porte di Torino, Mattarella ha visito la prefettura del capoluogo di Regione. Infine, è partito alla volta di Brandizzo.

Leggi anche: