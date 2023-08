Strage sui binari a Brandizzo, il dolore del Papa: «Una calamità, i lavoratori sono sacri»

Papa Francesco è partito nel tardo pomeriggio di oggi, 31 agosto, a bordo di un Airbus A330 di Ita. È diretto verso la Mongolia, per un viaggio apostolico – il 43esimo dall’inizio del suo pontificato – della durata di cinque giorni. L’arrivo all’aeroporto internazionale Chinggis Khaan di Ulaanbataar è previsto domani, alle 10, ora locale. Sul volo, come spesso accade, si sono anche imbarcati i giornalisti che sono soliti seguire le vicende vaticane. Ed è con loro che Francesco ha commentato la tragedia occorsa ieri notte sui binari alla stazione di Brandizzo, dove cinque operai al lavoro su delle rotaie sono morti, investiti da un treno in corsa. «Ho sentito la notizia. Gli incidenti sul lavoro sono una calamità e un’ingiustizia, è sempre per una mancanza di cura», ha detto. E ha concluso: «I lavoratori sono sacri»

