Jannik Sinner ha battuto Lorenzo Sonego nel derby tutto italiano valido per il secondo turno degli US Open di tennis. L’altoatesino si è imposto sul torinese in tre set, col punteggio di 6-4, 6-2, 6-4. Al prossimo turno affronterà il vincente del match tra l’argentino Tomas Martin Etcheverry e lo svizzero Stan Wawrinka.

