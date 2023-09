È morto Mohamed Al Fayed, il miliardario ex proprietario di Harrods: aveva 94 anni

È morto a 94 anni Mohamed Al Fayed, l’uomo d’affari ex proprietario di Harrods e padre di Dodi, compagno di Diana Spencer e morto con lei nell’incidente stradale a Parigi il 31 agosto del 1997. Nato in Egitto, Al Fayed aveva costruito un impero commerciale in Medio Oriente prima di trasferirsi nel Regno Unito negli anni Settanta. Da allora, ricorda la Bbc, non era mai riuscito a ottenere la cittadinanza britannica. Da metà degli anni ’80 ha gestito i grandi magazzini Harrods, poi venduti al fondo sovrano del Qatar per 1,5 miliardi di sterline nel 2010. Dopo la morte del figlio Dodi, Al Fayed aveva dedicato le sue energie e risorse per chiarire le circostanze in cui è avvenuto quel tragico incidente. Sul caso l’imprenditore aveva maturato la convinzione che nell’incidente ci fosse stato il coinvolgimento dei servizi segreti britannici, circostanza mai provata. Tra i possibili complici della tragica morte di suo figlio e di Lady Diana, Al Fayed annoverava anche il principe Filippo e la reginsa Elisabetta. Da oltre dieci anni si era ritirato a vita privata, passando le sue giornate nella sua villa nel Surrey con la moglie Heini Wathen, ex modella finlandese sposata nel 1985 dalla quale ha avuto quattro figli. A commentare la morte di Al Fayed è stato anche il Fulham footbal club, di cui è stato proprietario fino al 2013: «Tutti al Fulham sono stati incredibilmente rattristati nell’apprendere della morte del nostro ex proprietario e presidente, Mohamed Al Fayed. Abbiamo un debito di gratitudine con Mohamed per quello che ha fatto per il nostro Club, e i nostri pensieri ora vanno alla sua famiglia e ai suoi amici in questo momento così triste»

Dopo la scomparsa del magnate egiziano, la famiglia ha diffuso un comunicato con cui hanno confermato la notizia: «La signora Al Fayed, i suoi figli e i suoi nipoti desiderano confermare che il suo amato marito, il loro padre e il loro nonno, Mohamed, è morto serenamente di vecchiaia mercoledì 30 agosto 2023».

