Renzi festeggia la sua «e-news» n° 900 e attacca Fdi: «Che imbarazzo quella passerella organizzata a Caivano per Meloni»

Il leader di Italia Viva non lesina critiche anche a Pd e M5s: «Chi mette in discussione il Jobs Ace vuol vivere di sussidi»

«E siccome siamo a quota 900 enews, fatemi dire grazie a chi mi sopporta da tanti anni. Siamo un modello di newsletter, forse un po’ noiosa, ma costante. Ed è nata una comunità con queste 900 enews». Matteo Renzi è galvanizzato dal traguardo raggiunto: negli ultimi anni, ha recapitato nelle caselle di posta di migliaia di sostenitori ben 900 mail. Solo qualche breve interruzione, ma contenuti che, puntualmente, rimbalzano sui principali organi di stampa. «Avervi a fianco è un grande dono», dice agli iscritti. E poi parte con i classici attacchi ai partiti rivali. Il primo è al Partito democratico e al Movimento 5 stelle sul Jobs Act: «Ha creato oltre un milione di posti di lavoro, ha aumentato la stabilità e non il precariato, ha abbassato le tasse sul lavoro. Chi lo mette in discussione? Chi vuole vivere di sussidi come i 5 Stelle. Il Pd ha votato il Jobs Act e ora fa un referendum contro il Jobs Act. Provo imbarazzo per chi nel Pd non ha il coraggio di alzare la voce contro questa scelta masochista. Il Pd che smette di essere riformista per diventare la sesta stella del grillismo fa venire un tuffo al cuore».

La seconda stilettata è rivolta a Fratelli d’Italia: «Ho provato imbarazzo quando ieri è uscito questo screenshot della squadra di Giorgia Meloni : “Le persone devono sembrare cittadini qualunque che accolgano Giorgia festanti”. Cioè la premier va a Caivano, dove la violenza ha raggiunto il suo livello più fetido contro delle minorenni, e anziché cercare di stanziare fondi per le periferie il partito della premier organizza le sfilate per fare passerelle sui tg? Fa il paio con chi organizza proteste legate al reddito di cittadinanza. Chi stanzia i soldi per le periferie e per le scuole fa politica. Chi organizza passerelle, cortei e show è solo un piccolo populista». In chiusura, Renzi torna a festeggiare il risultato della sua newsletter: «Non la faccio troppo lunga che ci sono 900 candeline da festeggiare. E soprattutto inizia il percorso verso la enews numero mille. In questi anni ho avuto dalla politica gioie e dolori, sorrisi e lacrime, vittorie straordinarie e sconfitte cocenti. Ma ho avuto molto più di quanto ho dato. Chissà dove saremo quando arriveremo alla enews numero mille. Ma quello che so è che sono fortunato perché dovunque andremo, ci andremo insieme».

