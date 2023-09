La mossa a sorpresa di Vannacci, verso il faccia a faccia con Crosetto

Il generale Roberto Vannacci potrebbe avere presto un faccia a faccia con il ministro della Difesa, Guido Crosetto, che a carico del militare aveva chiesto un procedimento disciplinare dopo le polemiche per il contenuto del libro “Il mondo al contrario”. Il generale ha chiesto di essere ascoltato per «motivi personali» dal ministro, evitando in questo modo di dover chiedere una serie di permessi in base alla scala gerarchica e potersi rivolgere quindi direttamente al ministro. Intanto da Bisceglie, dove il ministro della Difesa si trova per partecipare a DigithOn, un maratona di eventi sul digitale, ha rifiutato di commentare il caso: «Non parlo dei dipendenti della Difesa. Ne ho tantissimi».

Il caso Vannacci

Il nome di Vannacci è diventato noto alle cronache nazionali per le opinioni controverse contenute nel suo libro, al primo posto nelle classifiche di lettura di fine estate. Il generale delle forze armate ha subito, intorno a Ferragosto, un’ondata di contestazioni per le critiche, contenute nel libro, alla comunità Lgbtqi+, agli attivisti climatici e alle associazioni femministe, tra gli altri. Con lo scoppio delle polemiche, lo Stato maggiore ha deciso di sospenderlo dall’incarico, mentre Crosetto ha annunciato un’indagine disciplinare: «Consultandomi con i vertici militari, ho chiesto si facesse chiarezza interna e poi ho agito con tre fini. Tutelare lo stesso generale, le forze armate e i valori costituzionali e repubblicani». Contestualmente, da diverse personalità della Lega sono arrivate offerte di candidatura per Vannacci, il quale ha ringraziato lasciando aperta la possibilità di scendere in politica.

