Reuters: «Gli USA invieranno a Kiev munizioni con l’uranio impoverito»

L’amministrazione Biden invierà per la prima volta a Kiev le controverse munizioni perforanti contenenti uranio impoverito, mandate finora solo da Londra. A rivelarlo è la Reuters, dopo aver visto un documento e ottenuto conferma da due dirigenti Usa. I proiettili, utilizzabili per distruggere i carri armati russi, fanno parte di un nuovo pacchetto di aiuti militari tra i 240 e i 375 milioni di dollari che sarà presentato la prossima settimana. Le munizioni potrebbero essere lanciate dai carri armati americani Abrams, attesi a Kiev nelle prossime settimane. Il valore e il contenuto del pacchetto sono ancora in fase di definizione. La Casa Bianca non commentato la vicenda. Sebbene il Regno Unito abbia inviato munizioni all’uranio impoverito in Ucraina all’inizio di quest’anno, questa sarebbe la prima spedizione statunitense di munizioni e probabilmente susciterà polemiche. Segue una precedente decisione dell’amministrazione Biden di fornire munizioni a grappolo all’Ucraina, nonostante le preoccupazioni sui pericoli che tali armi comportano per i civili.

(foto di repertorio, Velizar Ivanov su Unsplash)

