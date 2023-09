Tennis, impresa di Matteo Arnaldi agli Us Open: batte Norrie e vola agli ottavi

Firma l’impresa Matteo Arnaldi agli Us Open con la vittoria sul britannico Cameron Norrie, n.16 del torneo, con il punteggio di 6-3 6-4 6-3. Il tennista ligure approda così per la prima volta in carriera a un ottavo di Slam. Per il prossimo turno, il 22enne dovrà affrontare il vincente tra Carlo Alcaraz e Daniel Evans. Per Arnaldi la vittoria di oggi vale comunque l’ingresso in top50.

