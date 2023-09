Foggia, svolta nelle indagini per la morte della tabaccaia: fermato un 40enne a Napoli

Per gli inquirenti, il movente non sarebbe quello della rapina: l’omicida ha portato via dal luogo del delitto soltanto il cellulare della vittima

È stato fermato a Napoli nella serata di ieri, 2 settembre, e portato in caserma a Foggia per essere sottoposto a interrogatorio. Si tratta del sospettato per l’omicidio della tabaccaia di 72 anni, accoltellata davanti al suo negozio nel capoluogo della Capitanata, lo scorso 28 agosto. L’uomo, un 40enne di origine nordafricana, aveva fatto perdere le sue tracce dal giorno del delitto. Gli inquirenti l’hanno individuato partendo dai filmati delle telecamere posizionate intorno alla tabaccheria, in via Marchese de Rosa. Stando ai primi rilievi delle indagini, il movente dell’uccisione non dovrebbe essere quello della rapina: dal luogo dell’aggressione è stato portato via solo il cellulare della vittima, colpita inoltre con particolare ferocia.

