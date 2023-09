Iran, la denuncia degli attivisti: «Arrestato lo zio di Mahsa Amini»

«Poche ore fa, un gran numero di forze armate della Repubblica islamica ha attaccato la residenza di Safa Aeli, lo zio di Mahsa Amini, e lo ha arrestato». Lo afferma 1500tasvir, una rete di attivisti critici nei confronti del regime di Teheran. La notizia dell’arresto di Safa Aeli, ancora non confermata, arriva a quasi un anno di distanza dalla scomparsa della nipote Mahsa Amini, la 22 enne morta il 16 settembre 2022 mentre era sotto custodia della polizia morale per non aver indossato correttamente il velo. La sua morte ha provocato un’ondata di proteste anti governative in varie città iraniane, in molti casi duramente represse dal regime.

Credits foto: EPA/Teresa Suarez | Una manifestazione di fronte all’ambasciata iraniana a Parigi, in Francia (23 maggio 2023)

Leggi anche: