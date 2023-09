Evaso un ex militare accusato di terrorismo, caccia all’uomo a Londra: allerta nei porti e aeroporti

È caccia all’uomo a Londra dove un ex militare dell’esercito britannico accusato di terrorismo è evaso dal carcere di Wandsworth, a Sud della capitale britannica. La fuga sarebbe avvenuta a bordo di un furgone che aveva portato cibo nel penitenziario. L’ex militare sarebbe riuscito a fuggire nascondendosi sotto al mezzo mentre stava uscendo. Il ricercato si chiama Daniel Abed Khalife, ha 21 anni ed è alto 188 centimetri. È accusato dallo scorso gennaio di aver cercato informazioni sul personale delle forze armate a fini terroristici. L’ex militare avrebbe anche piazzato una finta bomba nella base militare della Royal Air Force a Stafford, nell’Inghilterra centrale. Il carcere di Wandsworth appartiene alla categoria B dei penitenziari, spiega la Bbc, e non sarebbe quindi una struttura di massima sicurezza.

La polizia ha lanciato l’allerta su tutti gli snodi dei trasporti più frequentati, possibili vie di fuga del 21enne. Primi ritardi si registrano all’aeroporto di Manchester e al porto di Dover. Le ricerche si stanno anche intensificando nelle periferie di Londra, dove l’ex militare potrebbe essersi nascosto in attesa del momento migliore per potersi allontanare dalla città. La polizia sospetta che Khalife potrebbe avere dei complici nella zona di Kingston, nella periferia Sud-Ovest di Londra, poco distante dal carcere. Ai cittadini è stato lanciato l’appello a segnalare ogni avvistamento sospetto chiamando il numero di emergenza 999. Secondo le autorità britanniche, l’ex militare non dovrebbe rappresentare nell’immediato una minaccia alla sicurezza pubblica.

Leggi anche: