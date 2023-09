Il terremoto a Napoli in diretta tv, paura nello studio del Tgr Campania: «Stiamo calmi…» – Il video

Attimi di paura nello studio del Tgr Campania, quando alle 19.45 circa è arrivata la scossa di terremoto che dai Campi Flegrei è stata avvertita in tutta la città di Napoli. Nel bel mezzo della conduzione del tg, il giornalista Alessandro di Liegro si è dovuto fermare e, con la voce tradita da una certe preoccupazione, ha detto: «Intanto c’è un terremoto in corso in studio, scusateci se interrompiamo un attimo il telegiornale… stiamo calmi, stiamo tranquilli…». La scossa per quanto forte e sentita nitidamente è durata pochi secondi, dopo i quali di Liegro senza scomporsi troppo ha ripreso la conduzione lanciando il servizio che stava presentando poco prima.

