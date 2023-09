Covid, continua l’aumento dei casi in Italia: 21 mila questa settimana. I medici in UK: «Indossate le mascherine»

I casi sono in aumento anche all’estero e non è esclusa una nuova ondata in autunno

Aumentano costantemente i casi di Coronavirus in Italia. Sono 21.309 nell’ultima settimana, dato che supera del 44% quello dei sette giorni precedenti, quando erano 14.866. I dati emergono dal bollettino settimanale del Ministero della Salute e dell’ISS. Le autorità sanitarie fanno sapere che «l’infezione si mantiene bassa seppur in aumento da tre settimane». Fa registrare un incremento anche l’incidenza dei casi ogni 100 mila abitanti, che passa dai 24 della settimana scorsa a 31 di quella corrente. Per quanto riguarda le ospedalizzazioni, anche queste fanno registrare un crescita, seppur lieve. I ricoveri in area medica occupano il 3% dei posti disponibili (erano il 2,7% sette giorni prima) per un totale di 1.872 posti letto occupati. Al momento risultano impegnate lo 0,6% delle terapie intensive, rispetto allo 0,4% della settimana precedente.

Attenzione e mascherine all’estero

L’Italia, quindi, non si sottrae al trend internazionale che vede i casi in aumento anche negli Usa e nel Regno Unito a causa della variante Eris, che deriva da Omicron, e del rientro a scuola. Gli esperti non escludono che l’arrivo del freddo possa dare un’ulteriore spinta ai contagi a causa del maggior tempo passato al chiuso. La nuova variante non mostra grosse differenze dalle precedenti, ma ciò non significa che non sia importante, ha spiegato il professor Massimo Palmarini, alla direzione del Centro di Ricerca sui virus dell’Università di Glasgow alla Bbc. Il rischio è sempre lo stesso, che il virus colpisca individui anziani e già debilitati che potrebbero non trovare spazio negli ospedali. Per questo, alcuni esperti nel Regno Unito stanno spingendo affinché si ricominci a usare le mascherine. Il Paese ha visto un incremento dei casi durante la stagione estiva anche a causa del meteo particolarmente piovoso che ha costretto la popolazione a passare più tempo negli spazi chiusi.

Leggi anche: