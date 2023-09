L’altra indagine sul caso di Daniela Santanchè: la storia della firma falsificata per le carte di Visibilia

C’è un’altra indagine nel caso di Daniela Santanchè. Stavolta non riguarda Visibilia, ma proprio la ministra del Turismo. La procura di Milano ha aperto un fascicolo d’indagine su un episodio accaduto nel luglio scorso. Un avvocato milanese, secondo l’accusa, avrebbe falsificato la firma di Santanchè. Allo scopo di entrare in possesso delle carte che attestavano l’esistenza dell’indagine per falso in bilancio e concorso in bancarotta a carico della ministra. A parlarne oggi è Il Giornale, che racconta che il legale ha uno studio che si trova a pochi passi dal Palazzo di Giustizia. Il 5 luglio scorso in Senato Santanchè aveva detto di non conoscere l’esistenza di indagini a suo carico. La conferma dell’esistenza dell’inchiesta arrivò poco dopo: anche il compagno e la sorella sono stati iscritti nel registro.

Le carte di Visibilia

A indagare con il procuratore Marcello Viola sono le pubbliche ministere Laura Pedio e Maria Gravina. Proprio sul tavolo di Gravina, mentre si scatena la bagarre politica sull’indagine, arriva una richiesta di accesso agli atti su Visibilia. È firmata da Daniela Santanchè. La pm avverte Viola, che si fa portare uno degli atti dell’inchiesta e confronta gli autografi. La differenza salta agli occhi subito. Verificata l’esistenza della mail e la spedizione da parte dell’avvocato milanese, i pm interrogano Santanchè. Per verificare l’unica ipotesi che farebbe crollare tutto, ovvero che la ministra sia a conoscenza della richiesta. La ministra arriva in tarda serata nella prima decade di luglio. Senza avvocato, visto che deve essere ascoltata come persona informata dei fatti. Quando le spiegano cosa sta succedendo, la ministra vede la firma e la disconosce. Dice anche di non conoscere l’avvocato in questione e di non avergli dato nessun incarico.

Persona offesa

Da quel momento la ministra diventa persona offesa. E la procura apre l’inchiesta. Che parte da una domanda: come ha fatto l’avvocato ad avere la carta d’identità di Santanchè per allegarla alla richiesta? Intanto alla fine di agosto l’Agenzia delle Entrate ha dato il suo ok alla rateizzazione del debito di Visibilia. La ministra dovrà versare 90 mila euro al mese per salvare le sue aziende.

