Caso Visibilia: oltre a Daniela Santanchè, indagati anche la sorella e il compagno Dimitri Kuntz

Tutto in famiglia. O quasi. Secondo quanto riporta il Corriere della Sera il reato di falso in bilancio di una società è una ipotesi di reato di cui rispondono, se dimostrato, coloro che la amministravano nel periodo incriminato. Per questo – riferisce la testata – oltre all’attuale ministro del Turismo Daniela Santanchè, sin dall’ottobre 2022 sono state indagate altre cinque persone che vi hanno avuto ruoli apice in Visibilia Editore nel periodo sotto esame 2016-2020: la sorella di Santanchè, Fiorella Garnero, il compagno della senatrice Fdi, Dimitri Kuntz, gli ex consiglieri di amministrazione Massimo Cipriani e Davide Mantegazza, e l’ex sindaco Massimo Gabelli. Il ministro per il Turismo Daniela Santanchè anche oggi ha tenuto a ribadire che non ha ricevuto finora alcun avviso di garanzia. Lo ha detto, incalzata dai giornalisti, a margine del convegno dell’Anci “Missione Italia 2021-2016”.

Il mistero degli avvisi di garanzia

Repubblica ha perfino la data di iscrizione al registro degli indagati: il ministro risulta sotto indagine per bancarotta e falso in bilancio dallo scorso 5 ottobre. E spiega anche perché a Santanché non risulta alcun avviso. L’iscrizione in procura, nell’inchiesta seguita dal procuratore aggiunto Laura Pedio e dei pm Roberto Fontana (ora al Csm) e Maria Gravina, è rimasta secretata per i primi tre mesi. Si può fare se “sussistono specifiche esigenze d’indagine”. Come però avevamo già noi di Open specificato a partire dal 6 gennaio sarebbe stato possibile, facendo richiesta al Palazzo di giustizia di Milano, conoscere la situazione su eventuali procedimenti penali. La richiesta del ministro risale allo scorso dicembre. Non solo: il ministro e gli altri indagati non hanno presentato nomina formale di un difensore (eccetto Dimitri Kuntz D’Asburgo). Per questo quando c’è stata la richiesta di proroga dell’indagine a marzo da parte del gip non si è potuto ancora notificare l’atto alle persone direttamente coinvolte.

