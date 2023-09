Energia e difesa, la missione nel Golfo di Meloni: dopo il G20 attesa in Qatar con Giorgetti e Descalzi

Terminato il G20 di New Delhi, in India, la presidente del Consiglio ha in programma un’altra tappa prima del rientro in Italia. Giorgia Meloni è attesa infatti a Doha, in Qatar, per un bilaterale con l’emiro Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani. Ad accompagnarla da questa sera, 10 settembre, ci saranno l’Ad di Eni, Claudio Descalzi, e il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti. Una visita, fanno trapelare le fonti di Palazzo Chigi, per confermare l’attenzione italiana verso la regione del Golfo. Il colloquio si concentrerà sulla cooperazione bilaterale nei settori della politica estera, della sicurezza, dell’energia, della difesa e degli investimenti. Investimenti già fitti tra i due Paesi: per l’Italia, il Qatar è il principale fornitore di gas naturale liquefatto e il terzo fornitore di energia. Inoltre, la presenza di Descalzi dovrebbe essere correlata con la partnership avviata tra QatarEnergy ed Eni: la partecipata è stata selezionata dai qatarioti per l’espansione del progetto North Field East. Al termine del bilatarale tra le due delegazioni, al Lusail Palace, ci sarà una cena in onore della premier, alla quale si aggiungeranno anche il primo ministro e ministro degli Affari esteri del Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani, il vice primo ministro e ministro della Difesa, Khalid bin Mohammed Al Attiyah, il ministro delle Finanze, Ali bin Ahmed Al Kuwari, il ministro dell’Energia Saad Sherida Al-Kaabi e l’amministratore delegato di Qatar Investment Authority, Mansoor Bin Ebrahim Al-Mahmoud.

