Rovigo, bimbo di tre mesi morto in ospedale: arrestata la madre per maltrattamenti

La scorsa settimana, all’ospedale di Padova è deceduto un bimbo di tre mesi. Per l’episodio è stata arrestata sua madre, una donna di nazionalità marocchina e residente in provincia di Rovigo: l’accusa è di maltrattamenti aggravati dalla morte. Secondo quanto spiegato dalla procuratrice della Repubblica Manuela Fasolato, infatti, i traumi riscontrati sul piccolo – evidenziati dal referto dell’ospedale – sarebbero compatibili con le dinamiche tipiche della «sindrome del bambino scosso con trauma cranico abusivo». Sua madre non è riuscita a dare spiegazioni credibili agli investigatori, il che ha rappresentato agli occhi della Procura grave indizio di colpevolezza, e motivato le esigenze cautelari. L’arresto è avvenuto lo scorso 6 settembre. Dopo la richiesta al Gip, come da prassi, è stata applicata la misura della custodia cautelare in carcere. Nel corso dell’interrogatorio di garanzia davanti al Giudice per le indagini preliminari, l’indagata si è avvalsa della facoltà di non rispondere. Si attendono ora i risultati dell’autopsia disposta dalla Procura, mentre ulteriori accertamenti sono stati delegati alla Squadra Mobile.

