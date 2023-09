Leonardo Bonucci fa causa alla Juventus, la vendetta dopo lo strappo sui «danni di immagine»

Finisce in tribunale il divorzio tra il difensore e i bianconeri, con la richiesta di risarcimento danni che il giocatore ha intenzione di devolvere in beneficenza

Leonardo Bonucci procederà per vie legali contro la Juventus. La decisione arriva dopo che il club bianconero ha messo il difensore ai margini della rosa a inizio estate, spingendolo di fatto verso l’Union Berlin. Oggi, secondo quanto riporta l’Adnkronos, il 36enne viterbese ha dato mandato ai suoi avvocati – Antonio Conte e Gabriele Zuccheretti – di fare causa alla Juventus. L’azione legale consiste in una richiesta di risarcimento danni dovuta alla mancanza delle adeguate condizioni di allenamento e preparazione a disposizione di Bonucci, che sostiene di aver subìto un danno di immagine. Nei mesi scorsi, infatti, al difensore è stata negata la possibilità di usufruire della palestra, della piscina e del ristorante messi a disposizione dal club per gli altri giocatori. Qualora la richiesta di risarcimento andasse a buon fine, Bonucci ha già fatto sapere che devolverà l’intera cifra a due realtà no-profit: Neuroland, un’associazione che sostiene le famiglie dei bambini ricoverati nel reparto di neurochirurgia pediatrica dell’Ospedale Infantile Regina Margherita di Torino, e Live Onlus, che acquista e dona defibrillatori da destinare a società sportive, scuole e comuni. Lo staff legale di Bonucci ha precisato che non si tratta di una «guerra personale» contro il club bianconero, ma di una questione di principio per tutti quei giocatori che si sono trovati – o si troveranno – in situazioni simili alla sua.

Credits foto: ANSA/Roberto Bregani

