Maurizio Gelli, figlio del faccendiere della P2, fa il pieno di incarichi in Nicaragua: nominato ambasciatore in quattro Paesi

Mentre tutti erano in vacanza, Maurizio Gelli non è rimasto con le mani in mano. Il figlio del «Venerabile maestro» della loggia massonica eversiva P2 è diventato, nel giro di pochi mesi, ambasciatore del Nicaragua in quattro Paesi. Dopo la Spagna sono arrivate le nomine anche per Andorra (il 27 giugno), Grecia (23 agosto) e infine la Repubblica Slovacca (30 agosto). A riportare la notizia è il Sole 24 Ore. Il figlio del faccendiere italiano si trova da anni in Nicaragua, dove già suo padre aveva forti interessi commerciali ai tempi delle dittature sudamericane. Quando a governare il Paese era il liberale Enrique Bolaños, Gelli jr si era dovuto accontentare del ruolo di console onorario ad Arezzo. Quando Daniel Ortega, ex guerrigliero, è diventato presidente del Nicaragua, ha sùbito dato la cittadinanza a Maurizio Gelli, a cui ha affidato anche il ruolo di ministro consigliere. Nel 1999, il figlio del capo della P2 era stato fermato all’aeroporto di Vienna con un mandato di cattura per «presunto» riciclaggio dei beni del padre.

