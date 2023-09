Morgan a X Factor, perché è stato confermato tra i giudici dopo la sfuriata dal palco

Non solo ha preso le distanze dall’omofobia, ma ha reso concrete le sue scuse donando metà del suo cachet a un’associazione che lotta contro la discriminazione. Per questo, ha spiegato Antonella D’Errico, evp content di Sky Italia, Sky e Fremantle hanno deciso di mantenere Morgan come giudice a X Factor. Il cantante era finito al centro delle polemiche dopo aver apostrofato in maniera omofoba uno spettatore durante un concerto a Selinunte. D’Errico ha parlato della vicenda all’inizio della conferenza stampa di lancio dell’edizione di X Factor, tenutasi a Milano, dove Morgan torna in giuria insieme ad Ambra, Fedez e Dargen D’Amico. La donazione, ha precisato da Sara Varetto, evp communication e inclusion di Sky Italia, è già stata fatta a favore di Casa arcobaleno, che accoglie persone rifiutate dalle famiglie nel loro percorso di coming out. «Ci sembra il modo migliore – ha commentato Varetto – di concludere la vicenda».

La versione di Morgan: «Evidente errore linguistico»

«È stato un bellissimo concerto, chi lo ha vissuto ha potuto dare un peso relativo a quella cosa, chi non lo ha vissuto giustamente ha avuto una reazione e si è sentito offeso per un’estrapolazione», così Morgan, oggi alla presentazione di X Factor, dove torna come giudice. «È stato un momento difficile, si è creata – ha detto Morgan dal palco del teatro Litta di Milano – una dinamica complessa che ha generato quello che è stato un evidente errore linguistico». Dopo le scuse, l’ex frontman dei Bluvertigo spiega il perché della donazione. «Le parole sono molto importanti, io credo nelle parole ed è per questo che ho voluto

fare un gesto concreto perché le parole – ha continuato il cantautore – possono offendere e ferire, essere armi pesanti e siccome me ne rendo conto ho voluto dare concretezza alle mie scuse». Secondo Morgan, comunque, «quello che ha potuto generare a livello di dibattito è stata un’occasione di trasformare

quanto successo in un momento in cui si parla di questa cosa».

Quanto detto dal palco, comunque, ha ribadito, va visto in «un concerto meraviglioso», e non estrapolato.

In questi ultimi giorni, Morgan è tornato sull’argomento, anche sui social, dove di recente ha postato una foto dove bacia l’ex Babyshambles Pete Doherty e chiede ai suoi follower: «Io omofobo?».

Francesca Michielin condurrà i live di X Factor

Francesca Michielin si sta riposando, ma sarà presente ai live di X Factor. Dopo le tradizionali Audition (14, 21 settembre) arriveranno i Bootcamp (5 e 12 ottobre). In questa fase i quattro giudici, per la prima volta nella storia di X Factor, sceglieranno in prima persona i 12 artisti protagonisti del proprio Bootcamp con un nuovo criterio di selezione che permette ai giudici di comporre la squadra senza distinzioni tra solisti e band. Quindi, il 19 ottobre, ogni giudice ritroverà i propri artisti nelle Home Visit, dalle quali emergeranno i 12 concorrenti ufficiali in gara nei Live Show in partenza dal 26 ottobre.

