Crimea, esplosioni a Sebastopoli: colpite due navi della marina russa – Il video

Alcune esplosioni sono state udite durante la notte nella città portuale di Sebastopoli sul Mar Nero, nella Crimea occupata. Lo riporta Rbc-Ucraina, che pubblica un video in cui si vede una nuvola di fumo nero. I canali Telegram locali riferiscono di potenti esplosioni anche a Krasnoperekopsk, sempre in Crimea. Secondo il governatore filorusso Mikhail Razvozhaev l’Ucraina ha lanciato un attacco missilistico che ha provocato un incendio in una struttura non civile. La Tass ha parlato di 24 feriti di cui due in modo grave. L’agenzia di stampa Reuters parla di un attacco a un cantiere navale e di due navi danneggiate.

Gli attacchi sarebbero stati effettuati con missili e motoscafi sul porto. Sette missili sono stati abbattuti dai sistemi di difesa aerea della Russia. Tutte e tre le imbarcazioni sono state distrutte da una nave pattuglia. «Due navi in riparazione sono state danneggiate dopo essere state colpite da missili da crociera nemici», ha fatto sapere il ministero della Difesa. Il cantiere navale strategico sulla penisola, annessa dalla Russia all’Ucraina nel 2014, costruisce e ripara navi e sottomarini della flotta russa del Mar Nero. La flotta ha lanciato numerosi attacchi con droni e missili contro l’Ucraina. L’Ucraina non ha ancora rivendicato la responsabilità degli attacchi.

Video da: OSINT Technical su Twitter

Leggi anche: